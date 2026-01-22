早川みゆき（29）が22日までに自身のインスタグラムを更新。“美腹筋”ショットを披露した。「ギャルパラプラスのオフショット載せてなかった写真…！！！」とつづり、ショート丈のTシャツにデニム姿で“美腹筋”をあらわにしている写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「良きお写真」「美し」「綺麗」「スタイル抜群、毎日素敵なみゆきさんですね」「くびれ、美しいです」「めっちゃ素敵な笑顔」「スタイルめ