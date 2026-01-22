衝撃的な事件から3年半。21日、一つの大きな区切りを迎えました。安倍元総理を殺害した罪などに問われた山上被告に対し、奈良地裁は無期懲役の判決を言い渡しました。判決を聞いた山上被告の反応は…【写真で見る】判決を受けて妻・昭恵さんが発表したコメント山上徹也被告に「無期懲役」の判決傍聴券求め約700人集まる喜入友浩キャスター「判決まで1時間を切りました。裁判所の前は、いま交通規制が敷かれました」張り詰めた空