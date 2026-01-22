新党「中道改革連合」は、22日午後、結党大会を開き、正式にスタートを切ることになります。国会記者会館から中継です。23日に解散が迫る中、党の立ち上げはギリギリ間に合った形です。党の名前や政策が超短期決戦でどこまで浸透するかが勝敗のカギを握ります。中道改革連合・野田代表「何とか今日間に合ったということに対して、一定のやっとここまで来たかという感じと、いよいよ明日から始まるなという感じと錯綜してますよね」