Q. 金利1.25％の、SBJ銀行「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」に10万円を1年間預けたら、利息はいくら？ネット銀行を中心に金利を引き上げる動きが活発化するなか、SBJ銀行の「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」が気になっている方も多いのではないでしょうか。そこで10万円を1年間預けた場合、手元に残る利息はいくらになるのか、メガバンクと比べてどの程度の差が出るのか試算してみましょう。A. 年1.25％なら税引前1250円