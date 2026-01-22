三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。2024年に7年ぶり3度目の総合優勝をおさめている四日市市。坂本温監督は「四日市は去年悔しい思いをしている。2年ぶり4度目の優勝を目指して頑張りたい」と今大会にかける意気込みを語ります。コンビナートが有名な三重県下最大の都市、四日市市。前回大会の経験者を含め今年も若手からベテランまで県内トップクラスのラン