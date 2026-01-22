災害に強く、交通活性化に期待国土交通省 中部地方整備局は2025年12月24日、愛知県にある三遠南信道・東栄IC〜鳳来峡IC間が2026年3月14日に開通すると発表しました。開通によってどのような効果がもたらされるのでしょうか。三遠南信道は、長野県・愛知県・静岡県の3県をまたがる高規格幹線道路として整備されている、総延長約100kmにおよぶ自動車専用道です。【画像】超便利!? これが開通する「三遠南信道」のルートです