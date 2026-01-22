今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【MMD】5人のミクさんで『千本桜』「Night Butterfly Miku＆カルも式ミク＆China Lolita Miku＆lievre de jade Miku＆ぴるらミクMM2020」』という木花佐久夜さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）勇壮、豪快、ヒロイック、そんなMMDに仕上がりました。昨年Night Butterfly Mikuさんのソロの『千本桜』を作っていますが、今回モーションは新たに作り直しました。ʌ