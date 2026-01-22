滋賀県彦根市では、午前４時までの６時間に２５ｃｍの雪が降り、気象台が「顕著な大雪に関する気象情報」を発表しました。大雪による立ち往生など大規模な交通障害が発生するおそれが高まっています。滋賀県では夕方にかけて雪が強まる見込みだということです。「こんなに降ってびっくり」「こんなに積もっているとは思いませんでした。朝早く起きて出勤するように心がけました」この大雪で、東海から北陸にかけての高速