ノロノロ新幹線　大雪などの影響で東海道・山陽新幹線に遅れ発生中 MBSニュース

ゆっくり走行…大雪などの影響で東海道・山陽新幹線に遅れが発生中

  • 大雪となっている影響で、東海道新幹線に遅れが出ている
  • 「のぞみ2号」が徳山駅と新岩国駅の間で車両の確認を行ったため
  • 山陽新幹線に直通する「のぞみ・ひかり号」には30〜40分の遅れが出ている
