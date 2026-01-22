テレビ東京『カンブリア宮殿』(毎週木曜 後11:06〜後11:55)の22日放送は、【バッドロケーションに客が殺到！外食“異端児”の常識破り経営】となる。【番組カット】4月にMC交代…スタジオで経営者の話を聞く小池栄子＆村上龍氏渋谷の「MIYASHITAPARK」や日の出ふ頭の「Hi-NODE」など、話題の商業施設に出店し、個性的な店づくりで人気店を数多く生み出している企業がある。大阪に本社を構える外食企業「バルニバービ」だ。