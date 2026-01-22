北陸地方の上空約5000メートルにはマイナス36℃以下の強い寒気が断続的に流れ込む見込みです。このため、中越では24日にかけて警報級の大雪となる所があるでしょう。その後も、新潟県では25日頃にかけて警報級の大雪となる可能性があります。下越、上越、佐渡では、予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。 ■雪の実況 22日午前10時現在の24時間降雪量