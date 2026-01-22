大分市の国道交差点で、20日午後に発生したひき逃げ事件で、警察は46歳の会社員の男を逮捕しました。男は容疑を否認しています。 【写真を見る】大分・国道交差点でひき逃げ事件会社員の46歳男を逮捕 「ぶつかっていない」容疑を否認 過失運転傷害とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、大分市の会社員・甲斐光一容疑者（46）です。 甲斐容疑者は20日午後7時40分ごろ、大分市二又町の国道442号・羽屋交差点に乗用車で右折して進