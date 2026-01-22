メリーランド州アンドルーズ統合基地に戻った後、エアフォースワンから降りる人々＝1月20日/Chip Somodevilla/Getty Images（CNN）米国のドナルド・トランプ大統領を乗せて欧州に向かっていた大統領専用機「エアフォースワン」が20日夜、「電気系統の問題」に見舞われて米メリーランド州に引き返した。今回のトラブルは、老朽化が進む大統領専用機の問題を改めて浮上させている。エアフォースワン（ボーイング747-200B型機）は現地