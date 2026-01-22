愛知県岡崎市で21日夜、2階建ての住宅が全焼する火事があり、2人が死亡、2人が救急搬送されました。死亡したのは連絡が取れない住人とみられます。警察と消防によりますと、火事があったのは岡崎市井沢町の山内弘子さん(73)の住宅で、21日午後10時40分ごろ、「火が出ています。早く来てください」と通行人の男性から110番通報がありました。火はおよそ5時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼し、2人の遺体