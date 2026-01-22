Anthropicは2026年1月21日、AIモデルであるClaudeの行動指針や価値観を定義した「憲法(constitution)」の改訂版をリリースしました。今回の改訂は、2023年に初めて導入された「憲法AI」という訓練手法を進化させたもので、AIがより高度な倫理的判断を行い、人間の監視を適切に受け入れるための包括的な枠組みを提示しています。Claude's new constitution \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/claude-new-constitution憲法A