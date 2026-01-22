Appleの進化したSiriにはGoogleの生成AIであるGeminiが搭載されます。この影響で、進化したSiriはAppleのAI処理サーバー「Private Cloud Compute」ではなく、Googleのサーバー上で実行される可能性があると、Bloombergが報じました。iOS 27: Apple (AAPL) to Revamp Siri as Built-In iPhone, Mac Chatbot - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-21/ios-27-apple-to-revamp-siri-as-built-in-iphone-mac-cha