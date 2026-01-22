ファインディは1月21日、開発チームの生産性、AIの活用状況、プロジェクト進捗などのパフォーマンスを可視化するサービス「Findy Team+」でプロジェクトの進捗状態を見える化し、"遅れの兆し"を把握可能な新機能「プロジェクト進捗分析」をリリースしたことを発表した。○エピック単位でプロジェクトの進捗状況と遅延リスクを分析、ダッシュボードに一覧表示同社の「Findy Team+」は、GitHubやGitLabなどのソースコード管理ツール