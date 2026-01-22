うちの子、ごぼうの香りや硬い食感が苦手で食べてくれないんだよね……。そんなかたにおすすめのレシピが「ごぼうの甘辛竜田揚げ」。しっかりとした甘辛味で、ごぼう特有の土臭さを軽減。ゆでる→たたく→揚げる、の工程で、かたい食感もなくなってサックサクに仕上がりますよ♪「ごぼうの甘辛竜田揚げ」のレシピ材料（2〜3人分）ごぼう……1本しょうゆ砂糖片栗粉サラダ油作り方（1）ごぼうはよく洗い、皮つきのまま長さ5〜6cmのぶ