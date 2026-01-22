トランプ軟化に安堵も警戒感は残る、市場の「TACO」定着で暴落起きにくく トランプ「TACO」受け市場に安堵感が広がっている。トランプ米大統領は欧州に対する関税という脅しを撤回、武力行使の可能性も排除した。 米株は前日に大幅反発し時間外でも上昇している。ユーロストック50先物も1.3%上昇している。 ただ、株価上昇が続けばトランプ氏は再び挑発する可能性もあることから、懸念が払拭されたとは言い難い。