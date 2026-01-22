アジア株上昇、トランプ軟化に安堵豪州株上げ縮小、2月利上げ確率急上昇 東京時間11:14現在 香港ハンセン指数 26618.29（+33.23+0.12%） 中国上海総合指数 4134.60（+17.66+0.43%） 台湾加権指数 31799.59（+553.22+1.77%） 韓国総合株価指数 5006.70（+96.77+1.97%） 豪ＡＳＸ２００指数 8842.30（+59.43+0.68%） アジア株は総じて上昇、トランプ「TACO」受け市場に安堵感が広がっ