こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した惑星状星雲「M57（Messier 57）」。こと座の方向、約2600光年先にあります。「環状星雲（Ring Nebula）」の名前でよく知られている星雲です。動物の目のような印象的な姿、お気に入りの星雲だという人も多いのではないでしょうか。筆者もPCの壁紙に設定していたことがあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）で観測した惑星状星雲「M57（環状星雲）」（Credit: NASA, ESA, and C.