立憲民主党と公明党が立ち上げた「中道改革連合」が、きょう午後、結党大会をおこないます。きょうは中道をはじめ、野党各党による公約発表ラッシュになる予定で、衆院選に向けた動きが本格化しています。国会記者会館から中継です。立憲・公明両党から160人を超える衆議院議員が結集する「中道改革連合」。立憲の野田代表はけさ、「政界再編の一里塚にしたい」と意気込みを語りました。立憲民主党野田佳彦 代表「やっとこ