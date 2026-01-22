【第57話】 1月22日公開 価格：70ポイント 【拡大画像へ】 秋田書店は1月22日、板垣恵介氏によるマンガ「刃牙らへん」第57話をチャンピオンクロスで公開した。価格は70ポイント。 本作は「刃牙」シリーズ6作品目となる最新作で、ジャック・ハンマーを主人公に据えた物語。なお、現在チャンピオンクロスでは第53話などの無料公開も行なわれている。 第57話