強い冬型の気圧配置と寒気の影響で、22日も県内は厳しい寒さとなっています。内陸を中心に積雪も増えていて、JRは運転を見合わせている区間があります。22日朝の最低気温は、鹿角市で氷点下9.1度、大館市で氷点下7.4度、秋田市で氷点下4.2度など、各地で厳しい冷え込みとなりました。内陸を中心に積雪も増えていて、午前11時の積雪は、北秋田市阿仁合で131センチ、鹿角市で112センチ、横手市で69センチなどとなっています。鹿角市