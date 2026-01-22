北秋田市の一部地域で停電が発生しています。東北電力ネットワークによりますと、停電しているのは北秋田市脇神地区の約200軒です。午前11時12分ごろから停電していて、復旧作業が行われています。停電の原因や復旧の見通しはわかっていません。