バルセロナは21日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第7節でスラビア・プラハのホームに乗り込み、4-2で勝利を収めた。ハンジ・フリック監督のコメントをクラブ公式サイトが伝えている。序盤に先制を許したバルセロナは、MFフェルミン・ロペスの2ゴールで逆転。前半終了間際に追い付かれたが、後半にFWダニ・オルモとFWロベルト・レバンドフスキが得点を挙げ、4-2の快勝で2連勝を飾った。フリック監督は試