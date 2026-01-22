UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第7節2日目が21日に行われ、新たにバイエルンが決勝トーナメント(ラウンド16)へのストレートインとなる8位以上を確定させた。すでに首位アーセナルがベスト16進出を決めていた中、バイエルンはロイヤル・ユニオン・サンジロワーズを2-0で下して2位をキープ。ベンチスタートのDF伊藤洋輝は後半22分に途中出場した。マルセイユを3-0で撃破したリバプールは4位に浮上し、トッ