22日前引けの日経平均株価は6日ぶり反発。前日比986.21円（1.87％）高の5万3760.85円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1328、値下がりは228、変わらずは40と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を307.52円押し上げ。次いでＳＢＧ が301.63円、東エレク が160.44円、ディスコ が66.85円、レーザーテク が32.36円と続いた。