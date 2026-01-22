22日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数907、値下がり銘柄数448と、値上がりが優勢だった。 個別ではフジプレアムがストップ高。ジー・スリーホールディングス、チタン工業は一時ストップ高と値を飛ばした。アクシーズ、技研ホールディングス、日本電技、ソネック、大成温調など73銘柄は昨年来高値を更新。倉元製作所、日本精密、ムラキ、ミナトホールディングス、タ