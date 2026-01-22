22日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数282、値下がり銘柄数261と、売り買いが拮抗した。 個別ではスタートラインがストップ高。Ｓ＆Ｊ、レントラックス、トレンダーズ、アライドアーキテクツ、ジェイックなど11銘柄は昨年来高値を更新。ＧＲＣＳ、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ、キッズウェル・バイオ、イタミアート、グラッドキューブは値上がり率上位に買われた。 一方、コӦ