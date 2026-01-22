22日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ11668533.6 48900 ２. 純金信託 17070 -17.0 23155 ３. 野村日経平均 12465 0.0 55820 ４. 純銀信託 12178 -46.1 46500