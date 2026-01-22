ドジャースは21日（日本時間22日）、カイル・タッカー外野手と4年2億4000万ドル（約380億円）で正式契約を結んだ。背番号は「23」に決定。ドジャースタジアムでの入団会見に臨んだタッカーは、「オーナーグループからフロントオフィスまで全てが一流だと思う」と切り出し、チームの印象などを語った。 ■「自分とチームが一番よく分かっている」 真新しいユニフォー