札幌市は物価高対策として検討していた現金給付について、当初の３０００円から５０００円に引き上げる方針を固めました。札幌市はこれまで物価高対策として、３０００円分の現金や電子マネーを給付する考えを示していました。事務経費がおよそ１９億円かかるとの試算に対し、現金給付することで経費を９億７５００万円に抑えられることが分かり、その差額を上乗せした５０００円分を給付する方針です。住民税非課税世帯には