ダスキンが運営するミスタードーナツは2月4日、「トリオハート ショコラ&プラリネ」(669円)をミスドネットオーダー実施店(一部ショップ除く)で発売する。「トリオハート ショコラ&プラリネ」(669円)現在展開中の「Mister Donut×GODIVAシリーズ」から、ミスタードーナツ55周年を記念した特別な商品が登場する。トリュフショコラをイメージしたなめらかな食感のショコラドーナツ生地にプラリネホイップを絞りチョコレートを