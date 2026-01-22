New Innovationsは1月21日、「モスバーガー 吉川美南店」(埼玉県吉川市)でAIドライブスルーの実証実験を開始したと発表した。AIドライブスルーの実証実験○AI活用施策の第1弾、AIとスタッフのハイブリッド応対を検証同社は2025年12月、モスバーガーを展開するモスフードサービスと、次世代型店舗開発に向けたAI活用に関するパートナーシップを締結した。本提携の具体的な施策の第1弾として、今回、AIドライブスルーの実証実験を行