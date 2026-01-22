メーガン妃がおもてなしの作法を指南するNetflixシリーズ『ウィズ・ラブ、メーガン』。クリスマス特別番組を投入するも、視聴者数が振るわず、シーズン3更新は見送られることとなったようだ。【写真】クリスマス番組でヘンリー王子とキス！子どもたちの手紙をデザインしたマグカップ＆大坂なおみも登場現地時間1月19日、Page Sixが複数の情報筋の話として『ウィズ・ラブ、メーガン』のシーズン3更新はないと報じた。関係者の