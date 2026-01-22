独立リーグ・四国アイランドリーグプラスの高知ファイティングドッグスは２２日、日本ハムなどでプレーした中村勝氏の投手コーチ就任を発表した。３４歳の中村氏は春日部共栄高から２００９年ドラフト１位で日本ハムに入団。１９年オフの退団後、オーストラリアなど海外リーグを経て、２２年はオリックスでプレー。ＮＰＢ通算は１５勝１８敗、防御率４・１７。翌年から北海道の独立リーグでの監督を経て、２４年から２シーズン