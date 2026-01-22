冨安は今冬アヤックスに加入したオランダ1部アヤックスは現地時間1月21日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズでスペイン1部ビジャレアルと対戦し、2-1で勝利した。試合後の会見でフレット・グリム監督はDF冨安健洋のデビューについて「状況は良い時も悪い時もある。辛抱強く待つしかない」と語った。オランダメディア「Voetbal International」が報じた。冨安は昨年7月にイングランド1部アーセナルと契約解除。未