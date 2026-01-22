お笑いコンビ、麒麟の川島明（46）が22日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。入りたくない飲食店を明かした。「『うちはスマホでしか注文できませんし、その際は必然的にLINE登録もしてもらうことになりますぜ大将！』と店の前に書いといてもらえれば入らなかったのに」と投げかけた。飲食店のオーダーをめぐっては、近年スマホからの注文が流行中。QRコードで読み込み方式からLINEの友達登録が必須となっている方式もある。川