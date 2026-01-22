俳優・歌手の生田絵梨花が初のフルアルバム『I.K.T（I Know Tomorrow）』を4月22日にリリースすることが発表された。【ライブ写真】ピアノ演奏で魅了する生田絵梨花 全国ツアーファイナル公演の模様同作には、テレビアニメ『本好きの下剋上〜領主の養女〜』エンディングテーマ「今も、ありがとう」を含む全11曲を収録。29歳になった生田が“等身大の愛”をテーマに、日々の迷いや心の揺れ、それでも未来へ目を向ける強い想いを