タレントの若槻千夏（41）が、21日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。フリーアナウンサーの神田愛花（45）に゛天才゛と言われた。今回は「受験勉強頑張った女と頑張らなかった女」がテーマ。学校の授業中、若槻は「消しゴムのカスを集めて、新しい消しゴムを作っていました」と話した。タレントのファーストサマーウイカ（35）が「やる、それ。みんなやるんや」と笑うなど、出演者は大盛り上がり。