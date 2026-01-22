お笑いトリオ・ぼる塾（田辺智加／42、あんり／31、きりやはるか／30）が22日、都内で行われた『セブン-イレブン・ジャパン 新スイーツ発表会』に登壇。芸能界屈指のスイーツ好きで知られる田辺が自身のスイーツ消費額を明かした。【写真】「ん〜!!」幸せそうにスイーツを頬張るぼる塾普段のスイーツを食べる頻度を聞かれると、田辺は「毎食後」とし、「ここ最近、バレンタインの時期ということもあって、ここ数日でスイーツに