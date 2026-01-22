フリーアナウンサーの神田愛花（45）が、21日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。受験時の衝撃の事実を明かした。今回は「受験勉強頑張った女と頑張らなかった女」がテーマ。学習院大出の神田は、中学受験時、勉強のために1週間、風呂に入らなかったことがあると明かした。「面倒くさい。その時間があったら算数を解いていたかったので」と理由を話した。「1週間入らないと、髪の毛がベッタベタにな