今季最長の寒波の影響で、日本海側を中心に大雪となっています。25日ごろまでは大雪が続く見通しで、交通障害などに警戒が必要です。21日夜は金沢で6時間に20センチ、また、22日朝は滋賀県彦根で6時間に25センチの集中的な雪が降り、顕著な大雪に関する気象情報が発表されました。24時間に降った雪の量は、新潟県妙高市関山で57センチ、長野県小谷で50センチ、山形県大蔵村肘折で37センチなど、山沿いを中心に積雪が増えています。