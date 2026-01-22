何かおかしい？犬の鳴き方がいつもと違う理由 訴えたいことがある 犬は鳴き声を上げることで飼い主さんが自分に注目してくれることを知っています。 そのため飼い主さんに何かを訴えたいとき、要望を伝えたいときには鳴き方を変えて注目を得ようとします。 まるで「何か喋っているかのよう」な鳴き方を聞いたことがあるという人もいるのではないでしょうか。 飼い主さんの視界に割り込んできて鳴く、特定のものの前で鳴く、