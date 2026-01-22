横領の疑いで、福岡県行橋市に住む無職の男（21）が22日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は去年10月11日、新潟市西区のレンタカー店で、普通乗用車1台を10月17日までの契約で借り受けましたが、この期間を過ぎても返却することなく、福岡県内などで自己の用途のために乗り回し、横領した疑いです。レンタカー店から被害の届け出があり警察が捜査。男を福岡県内で発見して逮捕し、車を押収したということ