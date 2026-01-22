上空に強い寒気が居座っている影響で、１月２２日の北海道内は冷え込みが強まりました。陸別では氷点下２５.５℃を観測したほか、札幌では局地的な大雪に見舞われました。（松本カメラマン）「７時前です。道の駅の温度計は氷点下２４℃です」十勝の陸別町です。厳しい寒さで午前６時１５分に氷点下２５.５℃を観測するなど、強い寒気の影響で全道的にも冷え込みが強まりました。（仕事で訪れた人）「寒いですね。久々に陸別に来ま