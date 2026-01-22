ロバーツ監督はタッカーを2番か3番に据える構想を明らかにした(C)Getty Imagesドジャースが現地時間1月21日、カブスからFAのカイル・タッカーと4年2億4000万ドル（約380億円）で契約したことを正式に発表した。入団会見で背番号「23」のユニフォームに袖を通したタッカー。デーブ・ロバーツ監督も会見に同席し、タッカーがドジャース打線で何番を打つことになるのか構想を明らかにした。【動画】タッカーがドジャースに加入