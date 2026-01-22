青山商事は、ファッションの多様化を背景に自分らしい着こなしを重視するZ世代をはじめとする消費者へ向けた新アイテムとして「レディーススタイルのネクタイ」を1月21日から「洋服の青山」限定30店と公式オンラインストアで販売を開始した。「レディーススタイルのネクタイ」昨今、ファッション業界では多様性を尊重した着こなしが浸透してきており、特にZ世代を中心とした層では、「周囲と同じ」ではなく「自分らしさ」を大切に