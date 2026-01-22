千趣会の通販事業ベルメゾンは、40〜50代を中心とする大人女性に向けた“着るだけ血行促進（体温の輻射による）ウェア”「リカバミー」シリーズを新たに展開する。パジャマ、ナイトブラ、ショーツ、インナー、Tシャツの計5点を1月26日からベルメゾンネットで販売を開始する。「リカバミー」は、身にまとうことで身体が温まり、血行促進効果が期待できるベルメゾンオリジナルのインナー、ルームウェアシリーズ。年齢とともに低下し